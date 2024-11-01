Cada vez rastreamos mejor el universo en busca de vida… y lo que encontramos es desolador

El estudio, publicado en The Astronomical Journal, describe el desarrollo de un proceso de postprocesamiento para identificar interferencias persistentes, filtrar falsos positivos y buscar señales que no sean fácilmente identificables como interferencias de radiofrecuencia de origen humano. El equipo de investigadores enfatiza que, aunque el entusiasmo de la población mundial podría utilizarse para analizar ciertos tipos de datos, la magnitud de la información recopilada por COSMIC haría inviable este enfoque.