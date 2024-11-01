edición general
Cada vez rastreamos mejor el universo en busca de vida… y lo que encontramos es desolador

El estudio, publicado en The Astronomical Journal, describe el desarrollo de un proceso de postprocesamiento para identificar interferencias persistentes, filtrar falsos positivos y buscar señales que no sean fácilmente identificables como interferencias de radiofrecuencia de origen humano. El equipo de investigadores enfatiza que, aunque el entusiasmo de la población mundial podría utilizarse para analizar ciertos tipos de datos, la magnitud de la información recopilada por COSMIC haría inviable este enfoque.

Asimismov #1 Asimismov
... solo hemos encontrado evidencia de vida inteligente en un solo planeta: la Tierra.
Y esa vida aún tiene que demostrar que es inteligente, porque no lo parece.
#5 soberao *
#1 Ha habido vida durante millones de años en la tierra y no ha sido hasta hace unos 100 años con el uso de la radio que esta evidencia pudo salir de nuestro planeta en forma de ondas de radio que se propagarán por el espacio hasta desaparecer para siempre.
Asimismov #7 Asimismov
#5 entonces la vida inteligente se llamaba Guglielmo Marconi
#8 soberao
#7 La radio te permite la transmisión y sobre todo escuchar. Hasta hace poco no podíamos escuchar lo que llegaba del espacio, solo ver algo.
Herumel #2 Herumel
Vamos que "algunos" se están dando cuenta ahora de lo tan enormemente grande que es esto.
Furiano.46 #3 Furiano.46
Pero si se pierde alguien en el mar y es casi imposible rescatarlo con vida....
#6 soberao *
#3 Si tiene una radio es más fácil pero pedir ayuda a voces tiene poco alcance.
#4 Tecar
Podrían preocuparse de encontrar gente en la tierra.
Si no somos capaces de encontrar un avión desaparecido en la propia tierra con más de 200 personas, difícil veo encontrar nada en el espacio.
es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_370_de_Malaysia_Airlines
