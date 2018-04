El mundo se esta diseñando incrementalmente para hacernos mas y mas depresivos, porque la felicidad no es rentable para la economia. Una persona satisfecha con su vida no consume lo mismo. Como conseguimos que te hagas un seguro? Haciendo que tengas miedo por todo. Como conseguimos que te compres un movil nuevo? haciendote creer que el tuyo está obsoleto... El sentirse bien con uno mismo no es rentable.