CACARECO: El rinoceronte que fue elegido concejal en São Paulo

En medio de todo esto, estaba Cacareco (cuyo nombre significa “objeto viejo, algo muy usado”), que fue el primer rinoceronte nacido en Brasil (en 1954) y que pertenecía al zoológico de Rio de Janeiro. A pesar del nombre, Cacareco era una hembra. Ella estaba en las primeras páginas de los periódicos, ya que había sido cedida durante seis meses para abrillantar la inauguración del parque zoológico de São Paulo. Sin embargo, los seis meses pasaron y los paulistanos estaban considerando la idea de no devolver el rinoceronte.