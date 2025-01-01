Cabras contra los incendios forestales: los insólitos bomberos de Cataluña [DEU]  

Se oye un suave tintineo en el aire, y el constante repiqueteo de las pezuñas sobre el asfalto. Unas 300 cabras negras, pardas y picazas deambulan por una carretera del norte de Cataluña. Se detienen al borde del bosque, arrancan maleza seca y espinas con los dientes y realizan una importante labor en la lucha contra los incendios forestales. Forma parte de un proyecto piloto en la localidad de Mataró, en la costa catalana, financiado por la UE. El objetivo es reducir el riesgo de incendios forestales. «Es un éxito, y está aquí para quedarse».