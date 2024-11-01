edición general
La cabra mecánica - Felicidad

La cabra mecánica - Felicidad  

Tema del año 2009 del álbum vestidos de Domingo.

2 comentarios
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
La hostia putaaaaa! Que si que volvieron!!!
TipejoGuti #2 TipejoGuti *
Hostia no asustéis así, después de después de lo de Jorge Ilegales y El Robe me veo un vídeo de alguien y me creo que es un in memorian. :-D
Temazo, por cierto que sigo escuchando regularmente en sus muchas versiones.
