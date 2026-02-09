BYD pone fecha al inicio de la producción de sus baterías con electrolito sólido y de sodio

BYD ha dado un paso más en la carrera por la batería del futuro. El fabricante chino ha confirmado avances relevantes tanto en baterías con electrolito sólido basadas en sulfuro como en su tercera generación de baterías de sodio, dos tecnologías que podrían empezar a verse instaladas en los primeros coches eléctricos de la marca a partir de 2027. Según ha explicado la compañía, están trabajando en varias vías de desarrollo dentro del electrolito sólido, aunque el uso de sulfuros es ahora mismo la opción prioritaria.