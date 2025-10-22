BYD humilla a Xiaomi en Nürburgring. Así queda el ranking de coches eléctricos más rápidos del mundo

BYD está poniendo todo de su parte para ser protagonista a cada semana que pasa, sea con récords de venta de sus coches enchufables, con el lanzamiento de nuevos modelos, de nuevos buques portavehículos, con sus inminentes plantas en el extranjero, con la llegada de sus nuevas marcas Denza y Yangwang a mercados como el europeo… Y también tienen la capacidad de acaparar titulares con alguno de los mejores vehículos del planeta. Uno de ellos es el Yangwang U9 Xtreme, uno de los hiperdeportivos más salvajes del planeta.