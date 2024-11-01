BYD ha encontrado la forma de evitar los aranceles adicionales al exportar sus coches eléctricos a Europa

BYD ha encontrado una forma de evitar los aranceles adicionales del 30,7 % impuestos por la UE a los coches eléctricos chinos. En lugar de exportar directamente desde China, ensambla sus vehículos en Tailandia mediante kits CKD, lo que permite pagar solo el arancel estándar del 10 %. El primer lote del modelo Dolphin ya ha sido enviado a Alemania, Reino Unido y Bélgica. Mientras, BYD prepara su fábrica en Hungría, pero reconsidera su estrategia en Europa, dando más peso a su futura planta en Turquía donde los costes laborales son inferiores