BYD ha encontrado la forma de evitar los aranceles adicionales al exportar sus coches eléctricos a Europa

BYD ha encontrado una forma de evitar los aranceles adicionales del 30,7 % impuestos por la UE a los coches eléctricos chinos. En lugar de exportar directamente desde China, ensambla sus vehículos en Tailandia mediante kits CKD, lo que permite pagar solo el arancel estándar del 10 %. El primer lote del modelo Dolphin ya ha sido enviado a Alemania, Reino Unido y Bélgica. Mientras, BYD prepara su fábrica en Hungría, pero reconsidera su estrategia en Europa, dando más peso a su futura planta en Turquía donde los costes laborales son inferiores
Un poco más elaborada, porque también tienen a la marca "española" EBRO por si acaso les dicen que eso de montar cuatro piezas no se puede llamar fabricar.
Por cierto, que en Brasil ya le han dicho a BYD que dejen de ensamblar y empiecen a trabajar con proveedores locales o que les meten un puro, que a pesar de tener una megafábrica sino das apenas trabajo se van a llevar un arancel.
A ver si aquí les dicen lo mismo en Turquía y Hungría.
Pero nos los vamos a gastar en defensa.
Y dudo que ganen
Espero que marruecos y argelia se unan a la fiesta.
Sin arancel, sin marcas nacionales
Sin orgullo (eso se los quito SU ursula, con esa reunion con el zanahorio que pasara a la historia)