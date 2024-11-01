edición general
BYD ha encontrado la forma de evitar los aranceles adicionales al exportar sus coches eléctricos a Europa

BYD ha encontrado una forma de evitar los aranceles adicionales del 30,7 % impuestos por la UE a los coches eléctricos chinos. En lugar de exportar directamente desde China, ensambla sus vehículos en Tailandia mediante kits CKD, lo que permite pagar solo el arancel estándar del 10 %. El primer lote del modelo Dolphin ya ha sido enviado a Alemania, Reino Unido y Bélgica. Mientras, BYD prepara su fábrica en Hungría, pero reconsidera su estrategia en Europa, dando más peso a su futura planta en Turquía donde los costes laborales son inferiores

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El capitalismo se abre paso, al final los consumistas chinos han cogido el truco rápido xD
5 K 78
azathothruna #3 azathothruna
#1 A empobrecer a los carepalida :popcorn:
0 K 12
#13 tropezon
#1 Es mas o menos la misma táctica que está haciendo Chery con los Omoda en Barcelona.
Un poco más elaborada, porque también tienen a la marca "española" EBRO por si acaso les dicen que eso de montar cuatro piezas no se puede llamar fabricar.

Por cierto, que en Brasil ya le han dicho a BYD que dejen de ensamblar y empiecen a trabajar con proveedores locales o que les meten un puro, que a pesar de tener una megafábrica sino das apenas trabajo se van a llevar un arancel.
A ver si aquí les dicen lo mismo en Turquía y Hungría.
1 K 27
sotillo #14 sotillo
#1 Se trata de jugar con las debilidades de tu enemigo pero también con su fuerza, una técnica de lucha
1 K 27
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
Esto solo lo salva un plan de transformación con billones de euros europeos, y podría ser que en 15 años salváramos los muebles.
Pero nos los vamos a gastar en defensa.
2 K 26
azathothruna #9 azathothruna
#7 Defensa o ataque?
Y dudo que ganen
Espero que marruecos y argelia se unan a la fiesta.
0 K 12
Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#9 Nadie tiene que atacar a nadie. El tema es gastar
0 K 10
Asnaeb #2 Asnaeb
Los chinos están abriendo fábricas en Europa, cuando estén 100% operativas las marcas de coches europeas van a ir quebrando una detrás de otra, ya veréis.
1 K 14
azathothruna #5 azathothruna
#2 Y no habra ningun empleado europedo porque son vagos.
Sin arancel, sin marcas nacionales
Sin orgullo (eso se los quito SU ursula, con esa reunion con el zanahorio que pasara a la historia)
1 K 2
Harkon #12 Harkon
BYD ya desmintió que diera más prioridad a la de Turquía, van a fondo con la de Hungría también y les permitirá tanto una como la otra evitar aranceles por los tratados de comercio con Turquía.
0 K 13
julespaul #4 julespaul
Es hora que los ciudadanos europeos piensen antes de comprar.
0 K 6
azathothruna #6 azathothruna
#4 Votan a fascistas para que los saquen de la pobreza o se opongan a lo woke, de verdad piensan?
1 K 24
Tertuliano_equidistante #8 Tertuliano_equidistante *
#4 Es difícil pensar cuando te ponen un coche eléctrico chino que parece del S.XXII a 25.000€ o un puretech o similar por el mismo precio o más.
3 K 33
Veelicus #11 Veelicus
#4 Es lo que estan haciendo, prefieren comprar un producto chino de calidad a mejor precio que un coche atrasado europeo, al final la unica diferencia es que el dinero va para las elites chinas en vez de para las elites europeas, y como la mayoria de los que compra un coche chino no forman parte de las elites europeas...
0 K 11
sotillo #15 sotillo
#4 Mejor que piensen a quien votan, por que si lo que tratan es de imitar las políticas USA el descalabro está servido
0 K 12

