BYD se está comiendo a Tesla en Europa: ya van dos meses que vende más coches que la marca de Elon Musk

Las ventas de BYD en Europa se triplicaron en agosto en Europa con respecto a agosto de 2024, superando a Tesla por segundo mes consecutivo, según datos de la patronal automovilística europea, la ACEA. Y lo han hecho en un mercado al alza. Las ventas en la Unión Europea, el Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) aumentaron un 4,7 % en agosto hasta alcanzar las 800.000 unidades, según la ACEA. Las ventas de Tesla en la UE cayeron un 36,6 %, lo que redujo su cuota de mercado al 1,2% frente al 2% de un año antes.

Peka #1 Peka
Es el mercado. Perfecto, cuanta más competencia mejor para el usuario.
#2 Ninethousand
En mi opinión, esto va mucho más allá del boycott a Tesla por las "cosas nazis" de su dueño (aunque no dudo que eso ha influído hasta cierto punto). Si bien no soy experto en automóviles (por tanto, sentíos libres de corregirme), últimamente he tenido que estar comparando varios vehículos eléctricos, y en calidad/precio BYD me pareció bastante por encima de Tesla. La calidad de sus baterías también destaca bastante incluso entre otras marcas chinas.
