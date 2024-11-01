BYD se está comiendo a Tesla en Europa: ya van dos meses que vende más coches que la marca de Elon Musk

Las ventas de BYD en Europa se triplicaron en agosto en Europa con respecto a agosto de 2024, superando a Tesla por segundo mes consecutivo, según datos de la patronal automovilística europea, la ACEA. Y lo han hecho en un mercado al alza. Las ventas en la Unión Europea, el Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) aumentaron un 4,7 % en agosto hasta alcanzar las 800.000 unidades, según la ACEA. Las ventas de Tesla en la UE cayeron un 36,6 %, lo que redujo su cuota de mercado al 1,2% frente al 2% de un año antes.