Bustinduy retoma la batalla contra los ‘bonos de bienvenida’ de las casas de apuestas que inició Garzón

Bustinduy retoma la batalla contra los 'bonos de bienvenida' de las casas de apuestas que inició Garzón

El número de jugadores online aumentó un 21,63% el año pasado, cuando se recuperaron estos bonos que ofrecen las casas de apuestas. Desde el Ministerio de Consumo plantean enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para volver a prohibir estos bonos. La pasada legislatura, el entonces ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo de la batalla contra las casas de apuestas y el juego online una de sus principales banderas (con permiso del chuletón). A través del Real Decreto 958/2020, que regulaba las condiciones bajo las cuales.....

16 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Estos bonos son una estrategia publicitaria que pretende incitar al juego a nuevos clientes ofreciéndoles rebajas y ofertas, incluso prometiendo devoluciones de dinero, en muchas ocasiones promocionados por importantes influencer o famosos del mundo del deporte u otros sectores.
alpoza #5 alpoza
#1 ¿Esto no es como cuando amazon te regala el prrimer mes o los tres primeros meses gratis de amazon prime o cuando te hacen un 15%, 20 o lo que sea de descuento y envio gratis en tu primera compra?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 A mi amazon nunca me ha regalado eso.
alpoza #9 alpoza
#7 Ahora no lo se porque hace tiempo que lo pago, pero cuando me di de alta que compraba esporádicamente me lo ofrecieron varias veces y no solo un mes.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21 *
#9 Yo me he dado de baja del Prime este mes, Amazon se ha subido a la parra y ademas si compras cosas de poco valor y el envió es un punto de recogida suyo no te cobran gastos de envió, si es de mas de 35€ tampoco y te lo envían a casa, eso si no es en 24 horas tardan 3 0o 4 dias, a mi me vale.
alpoza #15 alpoza
#13 Hasta el año pasado tenia prime student a mitad de precio, este año se me terminó y es verdad que lo han subido de precio, pero en casa ven mucho prime video y pedidos y no he conseguido convencerles para darnos de baja...
#11 Leon_Bocanegra *
#5 No, funciona de otra manera, te dan un bono del que no obtienes nada más que apuestas o tiradas gratis (en tragaperras) y que solo puedes sacar dinero de ahí cuando apuestes 50 o 60 veces el total del bono. Me explico, te dan por ej 10 euros. Con esos 10 euros apuestas y ganas 100. No puedes retiralos, tienes que apostar otra vez, si los pierdes pues te jodes, si ganas tendrías que volver a apostar, así hasta que hayas hecho apuestas por el valor de 500/600 euros y a partir de ahí podrías retirar dinero. Logrando así que la gente vaya apostando con ese bono y se vaya "enviciando"
alpoza #14 alpoza
#11 No conozco el detalle, pero ya me imaginaba que habría "truco" (imagino que lo pondrán en la letra pequeña). Está claro que no son tontos y si esta promoción la hacen por ejemplo, para jugar a la ruleta, tendrán que poner algo así, porque si no te lo juegas al par o impar y si pierdes hasta luego lucas y si ganas pues esa pasta que te has llevado... en una tragaperras, yo no me fio de una máquina que se supone que está regulada y se puede verificar, como para fiarte de un software que sabrá si tu apuesta viene de un bono y conoce tu "perfil".
Ilunabarra #2 Ilunabarra
Ya podrían quemarse todas las casas de apuestas en lugar de los montes y los bosques...
autonomator #10 autonomator
"La primera gratis" tan antiguo como el vicio.
Espero que Bustinduy les dé duro y les cruja el lomo.
teneram #8 teneram
#6 También lo dice la anterior: "ha llevado al Ministerio que dirige Pablo Bustinduy a impulsar una enmienda en la próxima Ley de Servicios de Atención a la Clientela para que esta norma incluya la prohibición de este tipo de bonos."
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Esta es que el ministro vuelve a coger para ilegalizar los bonos de bienvenida, no es que hayan crecido las casa de apuestas y estos bonos.
memmaker650 #4 memmaker650
Buena batalla a librar junto con la batalla por el equipaje de mano vs las aerolíneas los-cost principalmente.
#12 Grandpiano *
Llevan 7 años para prohibir esto. Cagada de Garzón prohibiendo los bonos en un real decreto en lugar de por Ley. Ahora Bustinduy quiere que se apruebe por Ley, en un Parlamento que está a merced de la derecha y que ni siquiera le aprueba al Gobierno unos presupuestos. Suerte con ello, pero me imagino dónde va a terminar esto.

Qué harto estoy de la política de gestos. Aplaudiré cuando de verdad consigan prohibirlo, mientras tanto me parecen unos incompetentes.
Libre_albedrío #16 Libre_albedrío
#12 Cuando un ministro CONSIGA, hacer un mínimo daño al submundo del juego, lo propongo para una medalla al valor.
