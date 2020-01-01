Bustinduy retoma la batalla contra los ‘bonos de bienvenida’ de las casas de apuestas que inició Garzón

El número de jugadores online aumentó un 21,63% el año pasado, cuando se recuperaron estos bonos que ofrecen las casas de apuestas. Desde el Ministerio de Consumo plantean enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para volver a prohibir estos bonos. La pasada legislatura, el entonces ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo de la batalla contra las casas de apuestas y el juego online una de sus principales banderas (con permiso del chuletón). A través del Real Decreto 958/2020, que regulaba las condiciones bajo las cuales.....