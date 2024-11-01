La búsqueda de tierras raras y minerales críticos en la provincia de Jaén está a punto de empezar

La actividad minera está a punto de volver con fuerza a la provincia de Jaén. La empresa Green Minerals Resources, S. L. que, a través del proyecto europeo ‘Orión’, busca materiales minerales críticos y tierras raras en España, está a pocos días de iniciar sus exploraciones en el norte de la provincia de Jaén. Concretamente, tiene concedido el Permiso de Investigación para actuar en una zona un poco más al norte de la antigua mina de Avellanar, en una extensión de 288 cuadrículas mineras, o lo que es lo mismo unos 242 kilómetros.