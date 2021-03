Buscamos a 8.000 personas que quieran recuperar su convenio Oficinas y Despachos de Bizkaia

Después de dos encuestas hemos obtenido dos resultados claros sobre lo que pensáis: Solo la movilización y unión nos devolverá el convenio No hace falta que el 100% se movilice No hemos sido los suficientes y esta iniciativa es para que no luchen una minoría, sino una mayoría junta. Recuperemos el convenio en 3 pasos: 1. Reunir a 8.000 personas que quieran recuperar el convenio 2. Que los sindicatos convoquen la mesa de negociación 3. Si la patronal no firma nuestro convenio comenzar con las movilizaciones