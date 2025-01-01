Exigimos la dimisión inmediata de Pedro Rollán como Presidente del Senado

Ante la falta de rigor mediático en torno a la gravedad de los hechos en torno a la manipulación y mentiras del curriculum del Presidente del Senado, se está llevando en change.org una campaña de recogida de firmas. Hechos de gravedad: Mantener a Rollán en el cargo establece que: La falsificación curricular es tolerable en altos cargos Los estándares éticos son diferentes según el nivel jerárquico La impunidad política prevalece sobre la responsabilidad democrática Siendo la cuarta autoridad del Estado, tendría que hacerse responsable.