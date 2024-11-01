edición general
En busca de la colonia desaparecida de Washingtonia [ENG]

Washingtonia fue una efímera colonia establecida por refugiados cuyas vidas habían sido destrozadas durante la Guerra de Independencia Griega, que duró de 1821 a 1829. Fue un experimento del utopismo del siglo XIX, nacido en los primeros años del estado griego. La misión la encabezó un estadounidense, Samuel Gridley Howe, cuyo país había obtenido su independencia sólo unas décadas antes. Guiado por el optimismo, llamó Washingtonia a su colonia en honor al primer presidente. La colonia sería autosuficiente y para ello recibió 8 Km2

themarquesito
En el siglo XIX hubo muchos proyectos utópicos, pero éste en concreto se lo tragó la tierra de manera literal
