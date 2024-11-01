Burlas de jueces

En noviembre de 1809 nació en la aldea de Regueiro, al norte de la provincia de Ourense, una criatura a la que pusieron por nombre Manuela. A la edad de quince años era varón; como tal se confirmó y como tal se casó a los veinticinco años. En su última madurez se vestía de mujer, con una falda muradana y un paño sobre la cabeza, mientras hilaba en su rueca. ¿Fue hombre o mujer? Cabrá albergar alguna duda al respecto; quien no tendrá ninguna es Francisco Javier Borrego Borrego, o tal vez Francisca Javiera Borrega Borrega