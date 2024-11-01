Burkina Faso: ofrecen detalles sobre frustrado golpe de Estado y asesinato de Traoré

El ministro de Seguridad de Burkina Faso, Mahamadou Sana, ofreció detalles sobre la reciente desarticulación por los servicios de inteligencia y defensa de un complot que pretendía eliminar a altos mandatarios, incluido el jefe de Estado, y con la intención de provocar una intervención militar extranjera. Afirmó que una parte significativa del dinero para apoyar la escalada provino del extranjero, en particular de Costa de Marfil.