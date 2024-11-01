edición general
Burkina Faso: ofrecen detalles sobre frustrado golpe de Estado y asesinato de Traoré

El ministro de Seguridad de Burkina Faso, Mahamadou Sana, ofreció detalles sobre la reciente desarticulación por los servicios de inteligencia y defensa de un complot que pretendía eliminar a altos mandatarios, incluido el jefe de Estado, y con la intención de provocar una intervención militar extranjera. Afirmó que una parte significativa del dinero para apoyar la escalada provino del extranjero, en particular de Costa de Marfil.

NoPracticante #2 NoPracticante
Estos franceses no aprenden. El chino para más y mejor.
#3 yarkyark
#2 ¿De donde sacas eso? La noticia no lo pone.
#4 CosaCosa
#3 es la opcion mas plausible
#5 yarkyark *
#4 Vamos, que se lo ha inventado.

Y encima en Burkina Faso hay dictadura....
IkkiFenix #6 IkkiFenix *
#5 Si, porque occidente no ha dado golpes de estado ni ha apoyado dictaduras. Lo que pasa es que esta vez les ha salido mal la jugada.
#8 yarkyark *
#7 #6 Ahora os inventáis quien da los golpes de estado

Va a haber que cambiar el nombre de la web y llamarla Buleame.
#7 CosaCosa
#5 invent? Se ha inventado la nacionalidad, no que lo hayan intentado.
#1 Berkseker *
Hay que ver cómo de activos estamos este 2026 con los intentos de cambios de gobierno por el mundo!!!
