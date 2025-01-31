Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

El Parlamento de transición Burkina Faso ha aprobado este lunes por unanimidad una ley que prevé condenar la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de cárcel así como con multas en lo que las autoridades han defendido "en nombre de (sus) costumbres y tradiciones".
El humor racista es tan patético como los racistas mismos.
¿Encima es que te crees lo que sueltas? Estás peor de lo que pensaba.
Lo que está claro es que con la homosexualidad tenéis una linea roja, pero con la explotación de los pueblos, el hambre o las guerras no.
VOX exige al PP que derogue “inmediatamente” la Ley LGTBI y la Ley Trans en la Región de Murcia " www.voxespana.es/noticias/vox-exige-al-pp-que-derogue-inmediatamente-l
"Vox, preocupado por el "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España" … » ver todo el comentario
Por cierto, dicen que esas terapias consistan en poner electrodos en los cojones? así se vuelve uno hetero?
Pero eso sí; los electrodos no te los pones en los cojones para dar ejemplo, eh pillín?
Postura oficial de VOX
Declaraciones de sus representantes
Macarena Olona (2020): se opuso a una proposición no de ley que buscaba prohibir estas… » ver todo el comentario
Claro ahora es que está de moda ser homosexual, a mí hijo en el comedor le dieron de comer pollo con hormonas y ahora se viste de princesa.
Pero yo soy muy tolerante, en el pueblo solo tirábamos piedras a manoloca la de la Charo.