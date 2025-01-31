edición general
Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

El Parlamento de transición Burkina Faso ha aprobado este lunes por unanimidad una ley que prevé condenar la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de cárcel así como con multas en lo que las autoridades han defendido "en nombre de (sus) costumbres y tradiciones".

Comentarios destacados:      
security_incident #7 security_incident *
#_2 Si aceptamos a genocidas , como no vamos a aceptar a homófobos? Además, hasta 1979 aquí la pena por ser homosexual era la prisión preventiva prolongada. Así que perfectamente entra dentro de nuestros valores más tradicionales y castizos.
5 K 72
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#7 De hecho VOX dice exactamente lo mismo: "en nombre de (sus) costumbres y tradiciones".
1 K 28
alcama #2 alcama
Luego llegan a España y automaticamente se vuelven tolerantes con los homosexuales
7 K 71
#3 javi618
#2 La culpa es nuestra por explotarlos y esclavizarlos, antes del colonialismo eran una sociedad abierta y tolerante.
6 K 32
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

El humor racista es tan patético como los racistas mismos.
3 K 55
#9 javi618
#8 Dónde está el chiste?
0 K 9
HeilHynkel #22 HeilHynkel
#9

¿Encima es que te crees lo que sueltas? Estás peor de lo que pensaba.
0 K 19
#23 javi618
#22 Sigues sin decir dónde está el chiste…
0 K 9
Battlestar #20 Battlestar
#8 Tienes razón, a mi el humor racista es algo que me pone negro.
1 K 17
#10 eipoc
#3 las sociedades tienen un proceso y aunque vayan para atrás en algún aspecto en otros avanzan muy rápidamente, como es el caso.

Lo que está claro es que con la homosexualidad tenéis una linea roja, pero con la explotación de los pueblos, el hambre o las guerras no.
2 K 39
#11 javi618
#10 Quiénes tienen una línea roja dices?
1 K 17
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao *
#2 Bueno, para eso primero habría que echar a los voxquimanos homófobos de mierda, taaaan tolerantes ellos...
VOX exige al PP que derogue “inmediatamente” la Ley LGTBI y la Ley Trans en la Región de Murcia " www.voxespana.es/noticias/vox-exige-al-pp-que-derogue-inmediatamente-l
"Vox, preocupado por el "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España" …   » ver todo el comentario
3 K 49
BlackDog #14 BlackDog
#12 No veo en tu enlace donde piden penar la homosexualidad
0 K 6
Ratoncolorao #15 Ratoncolorao
#14 Porque no les dejamos, no te jode ¿Las terapias de conversión no te parecen una condena ya de por sí? Pues chico, da ejemplo, ponte unos electrodos en los cojones y me lo cuentas.
0 K 20
BlackDog #17 BlackDog *
#15 Entonces quieren penar la homosexualidad pero nunca lo han dicho y es porque no les dejáis no? entonces yo puedo decir que Podemos quiere despenalizar la pedofilia pero no o hacen porque no les dejamos no?

Por cierto, dicen que esas terapias consistan en poner electrodos en los cojones? así se vuelve uno hetero?
0 K 6
Ratoncolorao #19 Ratoncolorao
#17 No debato con nazis que se pasan la vida blanqueando a ultrafachas, que sueltan argumentos que parece que se han cagado encima y que tienen el historial de comentarios que da asco. Así, en general. Vamos, como los que nos tengan que defender de los homófobos africanos seais vosotros, ya nos podemos dar por jodidos.
Pero eso sí; los electrodos no te los pones en los cojones para dar ejemplo, eh pillín?
0 K 20
BlackDog #24 BlackDog
#19 No me extraña que no debatas con nadie, si te inventas dos de cada tres cosas que dices, dices que VOX quiere penar la homosexualidad y te pregunto donde dicen eso... patatas, ahora dices que quieren meter terapias de conversión con electroshock y te pregunto donde se indica que la terapia sea a base de electrodos y patatas.

Postura oficial de VOX
Declaraciones de sus representantes

Macarena Olona (2020): se opuso a una proposición no de ley que buscaba prohibir estas…   » ver todo el comentario
0 K 6
#16 gadish
#14 que tal el curro de la once?
0 K 8
platypu #6 platypu *
Anda, pero si a mi me habian dicho los nazis prorrusos que despues del golpe, serian mas libres y tolerantes y que su lider traeria prosperidad y felicidad a los africanos
4 K 37
shake-it #18 shake-it
Otro país africano más que se posiciona en contra de la libertad de orientación sexual.
0 K 15
#1 Almirantecaraculo
Para cuando el día del horgullo etero..........
Claro ahora es que está de moda ser homosexual, a mí hijo en el comedor le dieron de comer pollo con hormonas y ahora se viste de princesa.
Pero yo soy muy tolerante, en el pueblo solo tirábamos piedras a manoloca la de la Charo.
1 K 11
xyria #4 xyria
#1 etero -> hétero.
0 K 9
Jaime131 #5 Jaime131
#1 ¿Para cuándo el día del horgullo hortográfico?
3 K 40
Enésimo_strike #21 Enésimo_strike
Pero jodieron a Francia, así que esto es excusable, mismo caso que en Níger.
0 K 10

