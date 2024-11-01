Burgos destina más de 83.000 euros de media al mes a reparar daños producidos por el vandalismo

Los actos vandálicos en la ciudad dejan una factura elevada que supone para los burgaleses más de un millón de euros anuales. Mensualmente, representa de media más de 83.000 euros que hay que gastar por los daños ocasionados intencionadamente por terceros. Este es el dinero sale de las arcas del Ayuntamiento de Burgos, que tanto cuesta llenar en forma de pago de impuestos que los ciudadanos aportan cada año, para fines tales como reparar y reponer contenedores, limpiar señales turísticas y grafitis, retirar excrementos de la vía pública o reco
Panda de subnormales.
Si tuviera dinero contrataba un detective,para saber dónde viven y decorar les el coche. Vivo en Burgos y hace unos meses los vecinos cogimos a una panda de imbéciles mientras pintarrajeaban ,toda la piscina.
Y los cuatro tontos del culo pasaban de los treinta. . Lo más que les dijo la guardia civil ." La próxima no venimos y os dejamos que os arregléis con los vecinos" .( Uno se escondió y aviso)
Que pena .si por mí fuera regresaban a Bilbao,( eran de allí) andando. ,por lo menos ,sin el coche no irían a otro sitio a enguarrar todo. Pero nada se subieron a su coche ,( lleno de sprays ) y a seguir jodiendo.