Burgos destina más de 83.000 euros de media al mes a reparar daños producidos por el vandalismo

Los actos vandálicos en la ciudad dejan una factura elevada que supone para los burgaleses más de un millón de euros anuales. Mensualmente, representa de media más de 83.000 euros que hay que gastar por los daños ocasionados intencionadamente por terceros. Este es el dinero sale de las arcas del Ayuntamiento de Burgos, que tanto cuesta llenar en forma de pago de impuestos que los ciudadanos aportan cada año, para fines tales como reparar y reponer contenedores, limpiar señales turísticas y grafitis, retirar excrementos de la vía pública o reco