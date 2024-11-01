La Burbuja de la IA explicada con plátanos  

En este vídeo mono explica la burbuja de IA, pero con plátanos: cómo funciona, por qué se hincha, quién gana, quién pierde y por qué tú, amigo mono, vas a pagar factura de luz aunque no uses ChatGPT ni para pelar plátano verde. Aquí mono te muestra: -Cómo funciona círculo de dinero invisible entre OpenAI, Nvidia y Microsoft -Por qué data centers están devorando energía mundial - Cómo esto podría provocar subidas brutales en precios de electricidad - Qué significa realmente “burbuja tecnológica” y por qué recuerda a la burbuja puntoco.
| etiquetas: ia , monos , burbuja , platanos , ecomonos