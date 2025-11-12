Los buques más longevos de la Armada en servicio

Acompañando a la fragata F-111 Bonifaz, que en los próximos años estará de alta en la “Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA)”, casi un centenar de buques forman la actual flota de la Armada, siendo algunos de ellos muy desconocidos. Existen veleros escuela, a la estela del JSdE, que llevan años formando marinos en sus primeras singladuras en los centros de formación. Y muchos patrulleros y buques auxiliares efectúan labores a la sombra de los más conocidos y mediáticos, desde hace varias décadas.