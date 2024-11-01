Buques de guerra envueltos en algodón

Los acorazados de algodón eran esencialmente barcos de vapor civiles reconvertidos para uso militar y protegidos por fardos de algodón comprimido apilados a lo largo de sus costados. Este improvisado blindaje no estaba diseñado para detener la artillería pesada, pero sí proporcionaba cierta protección contra el fuego de armas ligeras y los disparos de cañón...Se instalaron espolones en la proa del barco, que se extendían por debajo del nivel del agua. El barco acorazado navegaría a toda potencia hacia un barco enemigo, y el espolón chocaría...