Un buque de guerra británico se construirá en gran parte en España, ya que los astilleros H&W “no están preparados”

Traducción del artículo publicado el 17 de septiembre de 2025 en la BBC: "Navantia, la empresa naval estatal española que lidera el programa Fleet Solid Support (FSS), valorado en más de 1.800 millones de euros, ha confirmado que la mayor parte de la construcción del primero de los tres buques de la Royal Navy se llevará a cabo ahora en España. En un principio, la sección central del primer buque se iba a construir en Belfast, pero ahora se ha trasladado a Cádiz, en España"

| etiquetas: defensa , reino unido , españa
3 comentarios
#3 Galton *
Construyendo barcos para la "pérfida albión"... si Blas de Lezo levantase la cabeza... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
LoboAsustado #2 LoboAsustado *
Cuestión de justicia histórica , con tantos barcos que les hemos hundido sabemos cuales son los sitios a reforzar.
Es lógico que los construyan en Cádiz , bien lejos de El Ferrol donde construyen los cruceros Blas de Lezo xD
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Seguramente instalen balcones en el barco
