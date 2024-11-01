Un buque de guerra británico se construirá en gran parte en España, ya que los astilleros H&W “no están preparados”

Traducción del artículo publicado el 17 de septiembre de 2025 en la BBC: "Navantia, la empresa naval estatal española que lidera el programa Fleet Solid Support (FSS), valorado en más de 1.800 millones de euros, ha confirmado que la mayor parte de la construcción del primero de los tres buques de la Royal Navy se llevará a cabo ahora en España. En un principio, la sección central del primer buque se iba a construir en Belfast, pero ahora se ha trasladado a Cádiz, en España"