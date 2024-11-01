edición general
El buque Duque de Ahumada sufrió desperfectos en un enfrentamiento con narcolanchas en Almería

El choque de la joya naval de la Guardia Civil con una 'goma' habría causado desperfectos en el buque, que sufrió rotura de sus hélices

#1 Albarkas
Pues vaya mierda de joya.
