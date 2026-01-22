Bulos, desinformaciones y contexto sobre la situación de Groenlandia

A comienzos de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir (ya lo había hecho en varias ocasiones desde 2019) en sus planes para que Groenlandia pase a ser territorio estadounidense, afirmando que EEUU “necesita” a la isla “desde un punto de vista de seguridad nacional”. En este artículo te damos contexto y recopilamos las desinformaciones, bulos y dudas que han circulado al respecto y que hemos verificado en Maldita.es.