El bulo de que Brigitte Macron es transexual lo inició un bloguero español

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, han demandado a la podcaster estadounidense Candace Owens por difundir que la primera dama del Elíseo nació siendo un hombre y que, por lo tanto, es transexual, con una serie "ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas". Pero antes de recurrir a los tribunales de EEUU, los Macron le encargaron una investigación.