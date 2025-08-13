edición general
El bulo de que Brigitte Macron es transexual lo inició un bloguero español

El bulo de que Brigitte Macron es transexual lo inició un bloguero español

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, han demandado a la podcaster estadounidense Candace Owens por difundir que la primera dama del Elíseo nació siendo un hombre y que, por lo tanto, es transexual, con una serie "ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas". Pero antes de recurrir a los tribunales de EEUU, los Macron le encargaron una investigación.

Begoña, Brigitte, Jacinda Ardern, Michelle Obama… anda que la extrema derecha no inventó mierdas de las mujeres de presidentes para intentar agitar el avispero homofobico.

#2 "solo está ahi por ser mujer de"

Ah no, eso no es de la extrema derecha :-D
#4 y que excusa hay para los ataques a la ex primera ministra de Finlandia Sanna Marin o cuando el bulo de la transexualidad salpicó a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que finalmente se vio obligada dimitir por los ataques y amenazas que sufrió a lo largo de su mandato?
#6 Excusa? Que la gente es imbécil y busca cualquier cosa para atacar al contrario.

Sea que parece que tiene una polla en la garganta, o entre las piernas, o es mujer de, o se ha operado, o tiene chepa, o cualquier cosa que se te ocurra.
#2 Esos bulos los tenemos extremadamente vistos
#2 homofóbico y misógino, añado.
Los mejores bulos sobre primeras damas transexuales ¡los de Madriz!
Creo que los argentinos llaman a esto hinchar las pelotas.

Le ha caído a esta retarder estadounidense como le podría haber caído a cualesquiera de los papagayos que repiten estas gilipolleces. Me alegraría si esto acabara con una multa de proporciones bíblicas al influencer de turno y que los demás se lo pensaran dos veces antes de soltar sus estupideces y supieran que mentir y difamar no sale gratis.

Anda que no puedes soltar mierda de la gestión política de Macron, que tiene para…   » ver todo el comentario
Hagamos una porra. ¿Alguien sabe si en 2021 Alvise ya había aprendido a escribir?
La obsesión que tienen en la extrema con las mujeres trans como pareja de presidentes es ciertamente sospechosa. No se, como si tuvieran envidia, ¬¬
