Bukele tilda de inútil a la Asamblea General de la ONU

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas porque era "inútil" y no quería "perder el tiempo".

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si fuera útil, estarían Bukake y Netayahu picando piedra en Santa Elena.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Para el no perder el tiempo es torturar a personas en una prision, cecot. Tener a personas ahi sin juicio, sin acceso a abogados, un buen porcentaje de inocentes.

El eje Trump-Bukele-Milei
A.more #3 A.more
Ojalá cuando pierda el poder le apliquen su filosofía y lo ejecuten sin juicio. A su manera
OdaAl #5 OdaAl
#3 Quién a sangre mata, a sangre muere.
Spirito #1 Spirito
No le falta razón, por desgracia.
