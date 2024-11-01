·
Bukele tilda de inútil a la Asamblea General de la ONU
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas porque era "inútil" y no quería "perder el tiempo".
|
etiquetas
:
bukele
,
onu
1
0
0
K
13
actualidad
5 comentarios
#2
HeilHynkel
Si fuera útil, estarían Bukake y Netayahu picando piedra en Santa Elena.
1
K
28
#4
capitan__nemo
Para el no perder el tiempo es torturar a personas en una prision, cecot. Tener a personas ahi sin juicio, sin acceso a abogados, un buen porcentaje de inocentes.
El eje Trump-Bukele-Milei
0
K
20
#3
A.more
Ojalá cuando pierda el poder le apliquen su filosofía y lo ejecuten sin juicio. A su manera
1
K
14
#5
OdaAl
#3
Quién a sangre mata, a sangre muere.
0
K
10
#1
Spirito
No le falta razón, por desgracia.
0
K
8
