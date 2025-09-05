edición general
Por qué es una buenísima noticia que 2025 no haya tenido 'canción del verano'

De Rusowsky a Guitarricadelafuente, pasando por Royel Otis o The Beths: los últimos meses han dado mucho de sí

Ludovicio #2 Ludovicio
¿La chorrada está de la canción del veneno no es como muy del siglo pasado?
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 sí, y un invento de las discográficas.
nitro6669 #1 nitro6669
La canción del verano no la ponen en la radio ni en la discoteca.
Se canta en coro y a cápela
