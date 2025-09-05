·
1
meneos
29
clics
Por qué es una buenísima noticia que 2025 no haya tenido 'canción del verano'
De Rusowsky a Guitarricadelafuente, pasando por Royel Otis o The Beths: los últimos meses han dado mucho de sí
|
etiquetas
:
música
,
verano
#2
Ludovicio
¿La chorrada está de la canción del veneno no es como muy del siglo pasado?
0
K
14
#3
MoñecoTeDrapo
#2
sí, y un invento de las discográficas.
0
K
11
#1
nitro6669
La canción del verano no la ponen en la radio ni en la discoteca.
Se canta en coro y a cápela
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
