5
meneos
166
clics
Buenas noticias para millones de trabajadores españoles: esta es la medida que se aplicará si no entra en vigor la reducción de jornada
El éxito de la propuesta de reducción de jornada depende, en gran medida, de los votos de Junts, una convocatoria que sorprendió hasta los sindicatos...
|
etiquetas
:
actualidad
,
sociedad
,
trabajo
,
gobierno
,
noticias
#1
Pertinax
*
Me espero al ahorro del click. En este clickbait no entro ni con traje NBQ.
3
K
49
#2
Hipot
#1
lo del registro electrónico que querían imponer sino, ya salió hace tiempo sin clic cebo absurdo
1
K
25
#3
Turny
"A diferencia de la reducción de jornada, este control de horarios puede ser aprobado a través de un real decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Parlamento."
Los reales decretos deben aprobarse en el congreso a los 30 dias para que sigan siendo validos. No arregla nada un puf de articulo pero joder es un periódico deportivo ¿que se podia esperar?.
0
K
6
#4
plutanasio
#3
Y eso que se supone que la temporada de becarios ya ha terminado.
1
K
29
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
