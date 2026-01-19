«Buen Camino» supera a «Avatar» y se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos en Italia  

La ruta hacia Santiago fue plató de Buen Camino, una producción Italiana que alude al saludo que, desde hace años, se universalizó entre todos los peregrinos. La película, dirigida por el realizador italiano Gennaro Nunziante y protagonizada por el popular actor y humorista italiano Luca Medici, conocido por su nombre artístico Checco Zalone se ha convertido en un fenómeno de público y se ha alzado como la película más taquillera de la historia en Italia.