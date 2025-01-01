El brutal repaso de Afra Blanco a la presidenta de 'OkDiario' por el acoso a Sánchez y Begoña en La Mareta  

En la mañana de este lunes, OkDiario publicaba que "se refuerza el blindaje al presidente del Gobierno" al colocar "estores" en las ventanas de la Residencia Real. Desde el plató de Espejo Público, horas más tarde, Afra Blanco le daba un repaso a la presidenta de dicho medio, Pilar Rodríguez Losantos, por el acoso a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.
Veo que ir a un programa que deja que una energúmena como esa no pare de gritar es denigrante...
La TV es España es una mierda y Ferreras se creó para enmierdarla hasta niveles absurdos.
No veo la TV de España hace años, pero ese programa rezuma mierda de Antena3 o Al Rojo Vivo por todos lados.
Puede que ahora todas las tertulias de España sean así (no lo sé) pero me da mucha pena.