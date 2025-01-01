El brutal repaso de Afra Blanco a la presidenta de 'OkDiario' por el acoso a Sánchez y Begoña en La Mareta  

En la mañana de este lunes, OkDiario publicaba que "se refuerza el blindaje al presidente del Gobierno" al colocar "estores" en las ventanas de la Residencia Real. Desde el plató de Espejo Público, horas más tarde, Afra Blanco le daba un repaso a la presidenta de dicho medio, Pilar Rodríguez Losantos, por el acoso a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.