Bruselas plantea conceder un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con los activos rusos congelados

Bruselas plantea conceder un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con los activos rusos congelados

La Comisión Europea (CE) plantea conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias. Así lo ha comunicado el Ejecutivo comunitario a los Estados miembros de la UE en una nota, que recoge los principales parámetros de la propuesta para concretar el crédito anunciado a principios de mes por su presidenta, Ursula von der Leyen.

#6 Hoypuedeserungrandia
Esta triquiñuela de sirlero vendrá de vuelta y al final lo pagaremos los de siempre, con una subida de impuestos o mierdas por el estilo porque los listos de la UE le quieren levantar el dinero a los rusos. Seguramente no es ni legal.
#9 Dav3n
#6 "Seguramente no es ni legal."

Ni lo dudes.
#3 hrundil
Si quieren darle dinero a Ucrania tienen todo mi apoyo pero no comprendo esta argucia de decir que están usando los intereses generados por activos rusos. Eso es ilegal y va en contra de diversos tratados internacionales. No tiene sentido meterse en ese berenjenal legal. Que le suelte la pasta el BCE o quien sea se dejen de tonterías que llevan más de un año buscando un encaje legal que no existe.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 es un stunt publicitario. “Mira, el dinero que le damos a Ucrania no te costará nada, usamos el propio dinero ruso! LOL, qué listos somos!”
Cuando llegue el palo legal, si llega, a ninguno de los que tomaron la decisión les pasará nada, pagaremos a escote los curritos y a correr. Como siempre
Feindesland #4 Feindesland
No creo que Rusia cuente con volver a ver esos activos.... Se lo cobrará de dond epueda y listos. O lo perderá.
#7 Dav3n *
#4 Rusia está deseando que metan mano a esos activos para que occidente demuestre lo confiable que es su legalidad internacional, one more time.

De hecho, ellos tienen activos occidentales por un valor similar y se sabe desde el día uno.

No os resulta extraño que habiendo amenazado más de 100 veces con quedarse los activos todavía sigan mareando la perdiz con este cuento? Pues eso, si pudieran hacerlo sin consecuencias ya estaría hecho.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Otra vez
Dinero ruso para liquidar rusos invasores
#11 Tecar
Prestar lo prestado.
Un plan sin fisuras.
:troll:
#8 arreglenenlacemagico *
ucrania le devolvera el dinero a rusia cuando termine la guerra y rusia pague la reparación de guerra.
Estos fondos no se devolverán a Rusia a menos que Moscú pague formalmente las reparaciones de guerra por los daños causados en el conflicto.
Es fácil solo tienen que pagar lo roto , luego le devuelven el dinero , veo a mucho rusoplanista nervioso , le habrán prometido una dacha en Crimea y su sueño no se va a materializar
#10 Dav3n
#8 Madre mía, bot NAFO, qué retahíla de gilipolleces xD

Siéntate tranquilamente a esperar y ten una tila cerca, que está Ucrania como para que vayas vendiendo la derrota de Rusia one more time.
Mangione #2 Mangione
La comisión de neonazis europeos traiciona a la propia unión, así que imagina con un país que no está en la unión...
