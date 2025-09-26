Bruselas plantea conceder un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con los activos rusos congelados

La Comisión Europea (CE) plantea conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias. Así lo ha comunicado el Ejecutivo comunitario a los Estados miembros de la UE en una nota, que recoge los principales parámetros de la propuesta para concretar el crédito anunciado a principios de mes por su presidenta, Ursula von der Leyen.
| etiquetas: rusia , invasión , ucrania , fondos , ue
Ni lo dudes.
Cuando llegue el palo legal, si llega, a ninguno de los que tomaron la decisión les pasará nada, pagaremos a escote los curritos y a correr. Como siempre
De hecho, ellos tienen activos occidentales por un valor similar y se sabe desde el día uno.
No os resulta extraño que habiendo amenazado más de 100 veces con quedarse los activos todavía sigan mareando la perdiz con este cuento? Pues eso, si pudieran hacerlo sin consecuencias ya estaría hecho.
Dinero ruso para liquidar rusos invasores
Un plan sin fisuras.
Estos fondos no se devolverán a Rusia a menos que Moscú pague formalmente las reparaciones de guerra por los daños causados en el conflicto.
Es fácil solo tienen que pagar lo roto , luego le devuelven el dinero , veo a mucho rusoplanista nervioso , le habrán prometido una dacha en Crimea y su sueño no se va a materializar
Siéntate tranquilamente a esperar y ten una tila cerca, que está Ucrania como para que vayas vendiendo la derrota de Rusia one more time.