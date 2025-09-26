Bruselas plantea conceder un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con los activos rusos congelados

La Comisión Europea (CE) plantea conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias. Así lo ha comunicado el Ejecutivo comunitario a los Estados miembros de la UE en una nota, que recoge los principales parámetros de la propuesta para concretar el crédito anunciado a principios de mes por su presidenta, Ursula von der Leyen.