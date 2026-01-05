edición general
5 meneos
9 clics
Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro. «Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado», dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

| etiquetas: bruselas , transación , venzuela , incluya , corina , edmundo
4 1 0 K 73 politica
10 comentarios
4 1 0 K 73 politica
Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
La UE aun no se ha enterado que USA pondraañ titere que mas les plazca, que esto no va de democracia, y que los venezolanos importan una mierda

Pero animo con el relato para idiotas
5 K 74
pip #5 pip
A ver qué contesta esto el nuevo presidente de Venezuela, Donald Trump. Si es que contesta algo. Es capaz de decir que primero Groelandia...
3 K 59
#1 Akuandi
De liberar a los secuestrados y compensar a las víctimas ya si eso otro día?
3 K 49
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 cuando acaben con la lista de deseos a Netahanyu por el genocidio y la ocupación de Cisjordania.

A todo lo se puede
0 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Es la UE los lameculos de Trump, que esperas.
0 K 20
Alakrán_ #10 Alakrán_
#7 Precisamente la UE esta proponiendo su propia hoja de ruta para Venezuela, al margen de Trump.

Pero la cuestión es sacar la bilis sobre la UE.
0 K 11
alfre2 #3 alfre2
:troll: :troll: :troll:
0 K 12
elTieso #2 elTieso
¿Y a Trump no? Mira que como se ofenda zanahorio...
0 K 10
#9 Horkid
HIPOCRITAS: Quieren volver a engañar a la población con palabrería ideológica derecha-izquierda, cuando Trump ha desnudado a las derechas: no se trata trata de ideologías ni patrias, se trata de negocios y poder, punto. En Europa estos traidores están entregando nuestros impuestos a la industria armamentistica. En España las derechas PPSOE.VOX con las privatizaciones, entregan nuestros impuestos y recursos publicos a empresas para que hagan negocio.
0 K 9

menéame