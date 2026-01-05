Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro. «Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado», dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.