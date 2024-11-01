edición general
3 meneos
1 clics
Bruselas contacta con Polonia, Eslovaquia y Hungría para que retiren veto a exportaciones agrícolas ucranianas

Bruselas contacta con Polonia, Eslovaquia y Hungría para que retiren veto a exportaciones agrícolas ucranianas

La Comisión Europea ha informado este viernes de que entablará conversaciones con Polonia, Eslovaquia y Hungría para que retiren las restricciones que aplican a las exportaciones agrícolas ucranianas, una vez ha entrado en vigor un nuevo acuerdo comercial con Ucrania para el libre comercio de productos agrícolas que contiene salvaguardas para los países europeos. Tras el acuerdo alcanzando para modernizar la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola, Hansen

| etiquetas: bruselas , exportación , ucrania , polonia , eslovaquia , hungría
3 0 0 K 49 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 49 actualidad
memmaker650 #1 memmaker650
Tenemos que dejar que nos inunden con productos agrícolas a bajo precio que van contra nuestros agricultores por el bien de su guerra.
Y algunos países, con lógica, se oponen.
1 K 18
antesdarle #2 antesdarle
Es vergonzoso que en la UE tengamos países abiertamente fascistas como Hungría.
0 K 9

menéame