Bruselas alerta de que la Xunta no tomó medidas para proteger espacios naturales afectados por los incendios

Los incumplimientos de la Xunta de Galicia a la hora de designar y proteger espacios naturales de la comunidad, que le han valido a España dos expedientes de infracción que la Comisión Europea instruye desde hace diez años, incluyen zonas arrasadas por los incendios del pasado verano que deberían haber contado con medidas específicas de prevención.
Por cierto la metástasis es mandar a Feijoo a Madrid
Solo los incendios impidieron que Galicia volviese a batir el récord de visitantes este verano
Será que los incendios ya se trataron demasiado en el Parlamento Gallego... ahh... no, que el PP de Rueda no quiso que se hablase de ello.