edición general
15 meneos
15 clics
Bruselas alerta de que la Xunta no tomó medidas para proteger espacios naturales afectados por los incendios

Bruselas alerta de que la Xunta no tomó medidas para proteger espacios naturales afectados por los incendios

Los incumplimientos de la Xunta de Galicia a la hora de designar y proteger espacios naturales de la comunidad, que le han valido a España dos expedientes de infracción que la Comisión Europea instruye desde hace diez años, incluyen zonas arrasadas por los incendios del pasado verano que deberían haber contado con medidas específicas de prevención.

| etiquetas: bruselas , xunta , galicia , incendios , pp
12 3 0 K 135 politica
5 comentarios
12 3 0 K 135 politica
Gry #2 Gry
La culpa es de Sánchez por no vigilar que las CCAA cumplan con sus obligaciones.
1 K 35
OCLuis #1 OCLuis
No hay ningún problema: veréis como en las siguientes elecciones los gallegos les dan a los mismos otra oportunidad para volver a dejar que los montes se quemen.
1 K 21
Furiano.46 #4 Furiano.46 *
#1 no generalices que está muy feo. Somos muchos gallegos que estamos en contra de esta gestión. Tenemos instalado un cáncer con metástasis en Galicia pero estamos hartos desde hace mucho tiempo.
Por cierto la metástasis es mandar a Feijoo a Madrid
1 K 24
Sinfonico #3 Sinfonico
Estos cerdos dejarían arder el país para gobernar.
0 K 10
ayatolah #5 ayatolah
En La Voz de Galicia, la noticia de hoy referente a los incendios es:
Solo los incendios impidieron que Galicia volviese a batir el récord de visitantes este verano

Será que los incendios ya se trataron demasiado en el Parlamento Gallego... ahh... no, que el PP de Rueda no quiso que se hablase de ello.
0 K 10

menéame