Bruce Springsteen - Streets Of Minneapolis (Official Lyric Video)
Video de la canción que Bruce Springing ha creado en honor de las víctimas de Minneapolis
|
etiquetas
:
usa
,
ice
,
minneapolis
,
trump
4 comentarios
#2
MiguelDeUnamano
*
#0
Es multiduplicada y portada:
www.meneame.net/search?q=Bruce+Springsteen&w=links&p=title&
3
K
62
#4
BuckMulligan
#2
Cierto, pero me ha parecido interesante subirla por se la mejor versión y tener la letra en no tan subtítulos
0
K
9
#1
EldelaPepi
¡Grandérrimo!
0
K
9
#3
yukatan
Brus Sprinterrr
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
