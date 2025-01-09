Brothers Home (Corea del Sur, 1976): la estremecedora historia real que inspiró a "El Juego de El Calamar"

En 1976, el gobierno autoritario de Corea del Sur abrió un centro llamado The Brothers Home en la ciudad de Busan. En un principio pretendía ser un centro para dar cobijo a personas sin hogar. Sin embargo, en realidad se trataba de un campo de concentración donde la policía llevaba tanto a adultos como a niños y los retenía allí contra su voluntad. En los años anteriores a los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de 1988 de Seúl, el gobierno quería limpiar las calles de personas sin hogar. Sin embargo, estas solo representaron el 10%