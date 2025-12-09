Un brote no declarado de gripe aviar deja cientos de cigüeñas muertas en el Manzanares

Cientos de cigüeñas muertas han aparecido entre el jueves y el sábado en el río Manzanares, en el término municipal de Getafe. Desde la Consejería de Medioambiente de Madrid señalan que los análisis confirmaron que se trata de “un brote de influenza aviar de baja patogenicidad, lo que no obliga a informar al ministerio”. Sin embargo, según el ministerio, un brote de baja patogenicidad “causa enfermedades leves” al animal, mientras uno de alta patogenicidad “provoca signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad”, como ocurre en este caso.