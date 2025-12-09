edición general
Un brote no declarado de gripe aviar deja cientos de cigüeñas muertas en el Manzanares

Cientos de cigüeñas muertas han aparecido entre el jueves y el sábado en el río Manzanares, en el término municipal de Getafe. Desde la Consejería de Medioambiente de Madrid señalan que los análisis confirmaron que se trata de “un brote de influenza aviar de baja patogenicidad, lo que no obliga a informar al ministerio”. Sin embargo, según el ministerio, un brote de baja patogenicidad “causa enfermedades leves” al animal, mientras uno de alta patogenicidad “provoca signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad”, como ocurre en este caso.

#4 Klamp
Soy de la zona, también se están muriendo palomas, ayer mismo vi como caía una. Bromas a parte, esto es serio.
5
#5 Pitchford
#4 Pues sí, es impresionante la mortalidad de este virus en fauna salvaje, tanto de aves como de algunos mamíferos marinos a los que se ha adaptado. Como se adapte a mamíferos de granja o a nosotros, se carga al 90% de la población correspondiente en 4 días, sin dar tiempo a preparar vacunas ni nada.
2
#6 eldragon_jp
#4 estamos ante una nueva conspiración? Atento Iker
0
#7 ombresaco
#6 evidentemente, si no existen los pájaros, menos aun la gripe aviar. Son drones que están dejando caer para que nos vacunemos con un chip de grafeno y 6G de control mental
0
#14 eldragon_jp
#7 cuando los drones caen, dejan un chemtrail que aspiramos y al entrar en contacto con la vacuna de covid produce mutaciones que nos ayudan a volar para poder apreciar que la Tierra es plana
0
#10 harverto
Yo me iría preparando para sacar a los familiares de las residencias (en caso de que importe algo)
1
#3 alhambre
Si dejan morir a viejos, van a preocuparse por unos pájaros.
1
#11 Gry
Primero se desaparecen los insectos, ahora le toca a las aves...

www.elperiodico.digital/economia/la-silenciosa-desaparicion-de-los-ins
0
#1 Pitchford
No hay que alarmar al personal..
0
#2 alfre2
El Manzanares es un afluente de un afluente. Para entendernos. Seguro que en un río con todas las letras ese desastre no habría tenido lugar.
0
#9 reivaj01
Las mejores gripes, en Madriz
0
#8 pirat
¿ Cientos ?
Parecen muchas y con el pp restándole gravedad da miedo, que ya sabemos con que valentía y diligencia "gestionan" estos las crisis.
Daros por muertos.
0
#12 Sabaoth
En Alemania me decía una amiga que rompía el corazón ver a las grullas que pasaban emigrando caer del cielo muertas. Es una catástrofe.
0

