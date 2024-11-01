Brote de meningitis en Reino Unido: dos estudiantes murieron, otros 11 están gravemente enfermos y miles tomando medicación

Un brote de meningitis detectados en las últimas horas provocó la muerte de dos estudiantes mientras que once personas permanecen “seriamente enfermas” a causa de la enfermedad en distintos hospitales de la zona de Canterbury, Inglaterra, y las autoridades sanitarias locales investigan otros 13 casos notificados entre el viernes y el domingo, que afectan seriamente a jóvenes vinculados a la Universidad de Kent. La UK Health Security Agency (UKHSA) informó que en las últimas horas tomó contacto con más de 30.000 estudiantes, personal y familias.