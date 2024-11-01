edición general
El brote de ébola en la RD del Congo se recrudece, con una tasa de mortalidad del 61% y la financiación agotándose [eng]

Un brote de Ébola en una provincia del suroeste de la República Democrática del Congo está escalando rápidamente, ya que algunos de los equipos de respuesta sanitaria afirman tener menos de una décima parte de la financiación necesaria para contener la mortal enfermedad. Los equipos de respuesta piden 25 millones de dólares para contener la enfermedad. Tienen 2,2 millones de dólares.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Sería interesante saber cuando dinero recibían de EEUU y que gracias a DOGE y Musk ya no…
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
he hecho la misma relacion que tu.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#2 Pero ahora ya no tienen ninguna injerencia yanki
Mucho mejor así
Narmer #1 Narmer
Voy desempolvando la bici estática y comprando papel higiénico por si las moscas.
suppiluliuma #4 suppiluliuma
De la noticia: In the past, the US Agency for International Development, USAID, has provided critical support to respond to such outbreaks. But, with funding cuts and a dismantling of the agency by the Trump administration, the US is notably absent, and health officials fear it will be difficult to compensate for the loss.

Los Zazis de MNM aprueban esta epidemia. ¡Buen trabajo, Elon! ¡Esos morenitos no los reemplazarán! :troll:
Andreham #3 Andreham
Que manden a un cura y en cuanto lo pille España financiará todo lo que haga falta para salvarlo.
