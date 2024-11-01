El brote de ébola en la RD del Congo se recrudece, con una tasa de mortalidad del 61% y la financiación agotándose [eng]

Un brote de Ébola en una provincia del suroeste de la República Democrática del Congo está escalando rápidamente, ya que algunos de los equipos de respuesta sanitaria afirman tener menos de una décima parte de la financiación necesaria para contener la mortal enfermedad. Los equipos de respuesta piden 25 millones de dólares para contener la enfermedad. Tienen 2,2 millones de dólares.