Un brote de botulismo enferma a más de 50 bebés y se extiende a todos los productos ByHeart [Ing]

Las autoridades sanitarias federales ampliaron el miércoles el brote de botulismo infantil relacionado con la leche de fórmula ByHeart retirada del mercado para incluir todos los casos notificados desde que la empresa comenzó su producción en marzo de 2022. La FDA afirmó que los investigadores «no pueden descartar la posibilidad de que la contaminación haya afectado a todos los productos de leche de fórmula ByHeart» fabricados hasta la fecha. El brote afecta ahora al menos a 51 bebés en 19 estados.