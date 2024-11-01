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Una bronca del portavoz del PP con la presidenta de la comisión de la Dana en el Congreso, acaba con la expulsión del diputado

Una bronca del portavoz del PP con la presidenta de la comisión de la Dana en el Congreso, acaba con la expulsión del diputado

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular. Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha...

| etiquetas: dana , comisión , congreso , pp , portavoz , expulsión
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3 comentarios
14 3 1 K 182 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
No acabo de acostumbrarme a los eufemismos, por eso me chirría mucho cada vez que oigo lo de "popular" cuando se refieren a miembros del PP, y "socialista" cuando se refieren a militantes del PSOE.
3 K 42
Mark_ #2 Mark_ *
#1 es que llamarles "chorizos" así sin más está feo :troll:
4 K 58
maxxcan #3 maxxcan
La táctica de siempre y les sigue funcionando. Saben que no tienen razón y entonces gritan, no dejan hablar y montan el espectáculo. Luego saldrán a la calle, los entrevistarán y se harán las víctimas diciendo que no hay libertad y que los han echado porque la presidenta es del Psoe y Sanchismo. Y los médicos de comunicación afines que son casi todos, solo recogerán esas palabras de esos políticos, pero nada de lo que se ha dicho en la comisión, y misión cumplida.
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menéame