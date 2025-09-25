Bronca de inicio en las Corts: sin minuto de silencio por Gaza y amenaza de denuncias

Ha sido, en primer lugar, por el rechazo a que hubiera un minuto de silencio "por las víctimas de Palestina" para iniciar la sesión. "Hemos rechazado las patochadas de Compromís", ha indicado el síndic de Vox, José María Llanos, que ha justificado esta negativa porque la izquierda "no dice nada cuando Hamás asesina a un español en Jerusalén, cuando masacran a cristianos en el Congo, Mozambique y Camerún o con el atentado del 7 de octubre".
En la puta vida les ha importado una mierda a nuestros racistas, xenófobos y clasistas de la derecha lo que pudiera pasar en África, más allá de mover el espantapájaros del ridículo "peligro marroquí" que tan habitual y cíclicamente nos recuerdan las cabeceras más casposas.
De los 54 países africanos, según quien los cuente, la mitad han estado o están en guerra, guerra civil o conflicto interno importante en los
En esta frase parece que dices eso...
Quiero decir que la novísima preocupación por los cristianos asesinados en diferentes países africanos les va a durar lo que dure el genocidio de Gaza.
Podemos recordar esto cuando, lo más pronto posible, acabe esta masacre y apostarnos un Sugus de piña a ver cuando vuelven a acordarse de cristianos asesinados en algún lugar del mundo. Ya te digo yo que nunca.
Pero bueno, son los que ganaron la guerra del abuelo que hay que olvidar, tampoco se les puede pedir más que ser pura escoria sin humanidad.
Ahora resulta que Gaza todos los días, cuando
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
Además España retransmitió los partidos de Israel en el pasado Eurobasket.
Ahora quieren llenar la agenda politica con otros NO A LA GUERRA, cuando en el fondo les suda los cojones