Bronca de inicio en las Corts: sin minuto de silencio por Gaza y amenaza de denuncias

Ha sido, en primer lugar, por el rechazo a que hubiera un minuto de silencio "por las víctimas de Palestina" para iniciar la sesión. "Hemos rechazado las patochadas de Compromís", ha indicado el síndic de Vox, José María Llanos, que ha justificado esta negativa porque la izquierda "no dice nada cuando Hamás asesina a un español en Jerusalén, cuando masacran a cristianos en el Congo, Mozambique y Camerún o con el atentado del 7 de octubre".