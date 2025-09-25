edición general
Bronca de inicio en las Corts: sin minuto de silencio por Gaza y amenaza de denuncias

Ha sido, en primer lugar, por el rechazo a que hubiera un minuto de silencio "por las víctimas de Palestina" para iniciar la sesión. "Hemos rechazado las patochadas de Compromís", ha indicado el síndic de Vox, José María Llanos, que ha justificado esta negativa porque la izquierda "no dice nada cuando Hamás asesina a un español en Jerusalén, cuando masacran a cristianos en el Congo, Mozambique y Camerún o con el atentado del 7 de octubre".

karakol #2 karakol *
Rescato un comentario propio sobre las mentiras de los fascistas.


En la puta vida les ha importado una mierda a nuestros racistas, xenófobos y clasistas de la derecha lo que pudiera pasar en África, más allá de mover el espantapájaros del ridículo "peligro marroquí" que tan habitual y cíclicamente nos recuerdan las cabeceras más casposas.

De los 54 países africanos, según quien los cuente, la mitad han estado o están en guerra, guerra civil o conflicto interno importante en los

Skiner #6 Skiner
#2 Un pequeño matiz Gaza no esta en África, esta en Asia. (Oriente próximo)
karakol #7 karakol
#6 Claro. ¿Dónde he puesto que Gaza esté en África?
Skiner #8 Skiner
#7 De todas formas, bienvenida esta nueva preocupación de nuestros carpetovetónicos patrios por la situación en África, aunque solo vaya a durar lo que dure el genocidio en Gaza.

En esta frase parece que dices eso...
karakol #9 karakol
#8 No, qué va. Ya sé que me explico como el culo, no es de ahora.

Quiero decir que la novísima preocupación por los cristianos asesinados en diferentes países africanos les va a durar lo que dure el genocidio de Gaza.

Podemos recordar esto cuando, lo más pronto posible, acabe esta masacre y apostarnos un Sugus de piña a ver cuando vuelven a acordarse de cristianos asesinados en algún lugar del mundo. Ya te digo yo que nunca.
Andreham #4 Andreham
Hay que ser un auténtico hijo de puta para negar minutos de silencio "porque los otros".

Pero bueno, son los que ganaron la guerra del abuelo que hay que olvidar, tampoco se les puede pedir más que ser pura escoria sin humanidad.
Aergon #1 Aergon
Hamas, esa gran herramienta del sionismo para justificar su holocausto. Quién diría que no es un invento suyo. Ni siquiera los mismos sionistas son capaces de negarlo.
Celebrus #5 Celebrus *
Si les importan bien poco, por no decir una mierda, 200 y pico de compatriotas muertos por su gestión, están para guardar un minuto de silencio por personas a miles de quilometros de aquí.
alcama #3 alcama
A ver, que a Pedro Sanchez le interese monopolizar la agenda politica con Gaza , cuando hay decenas de conflictos en el mundo, no significa que haya que hacer lo que él quiera.
Ahora resulta que Gaza todos los días, cuando

España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad

Además España retransmitió los partidos de Israel en el pasado Eurobasket.

Ahora quieren llenar la agenda politica con otros NO A LA GUERRA, cuando en el fondo les suda los cojones
Fernando_x #10 Fernando_x
#3 Es a ti al que te suda todo lo que no sea atacar al perro.
