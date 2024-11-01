edición general
Brian May anuncia el lanzamiento de una canción inédita de Queen de su álbum de 1974

Brian May anuncia el lanzamiento de una canción inédita de Queen de su álbum de 1974

Nadie nunca escuchó esta canción, asegura el guitarrista sobre 'Not For Sale (Polar Bear)', a pesar de que entre el público circula una versión de la época de Smile

| etiquetas: brian may , queen , música , freddie mercury
