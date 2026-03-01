·
10524
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
5171
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
4043
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
4577
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
2926
clics
ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk
más votadas
466
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
569
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
525
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
348
Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán
429
No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026
Breve videos análisis¿Qué mensaje esconde la respuesta de China al ataque a Irán?
El politólogo Antoní Gutiérrez Rubí analiza los mensajes ocultos que lanza China a través de la comunicación política.
actualidad
9 comentarios
#3
ipanies
Es como cuando el matón del recreo le mete una paliza al débil de la clase y el jefe de estudios le abronca diciendo que eso que hace es moralmente reprobable y el matón se descojona después fumándose un porro con sus colegas en el parque????
2
K
42
#9
guillersk
#3
el mejor resumen del dia
0
K
11
#2
Pertinax
*
¿Qué respuesta? ¿Declaraciones? Aún no hay respuestas.
2
K
30
#4
ElenaCoures1
#2
Lo más serio que dijo China se subió ya como noticia
www.meneame.net/story/china-pide-cese-inmediato-acciones-militares-ira
1
K
27
#5
YoSoyTuPadre
*
#2
La respuesta China es que a los iraníes no les van faltar chip ni ningún otro componente que necesiten sus misiles y drones, y toda la inteligencia satelital en tiempo real para comprobar el resultado de sus ataque y ajustar coordenadas, así como la guía de objetivos usando su el "gps" chino y la inteligencia de los objetivos más jugosos a atacar, es más, si necesitan aún les construyen ellos los misiles y drones y se los envían
1
K
31
#6
Pertinax
*
#5
Pues a día de hoy algo está fallando en la estrategia. Y algo nos hace intuir que el mañana no será mejor.
0
K
20
#7
YoSoyTuPadre
*
#6
No sé si estás echando un ojo a Twitter, pero el cuartel de la quinta flota en Barhein está ardiendo de lo lindo, la base aérea de UK en Chiore la acaban de declarar no operativa tras los ataques de hace unas horas, todo el espacio aéreo de los países árabes del Golfo cortado indefinidamente, el estrecho de Hormutz cortado y también el del mar Rojo por Yemen(de este corte pocos se habla), varios sistemas radar destruídos de decenas de millones cada unos incluído que hoy se difundiendo…
» ver todo el comentario
0
K
11
#1
cocolisto
Un poco parco con muchas apreciaciones que se quedan en el tintero, pero al menos cambia la perspectiva.
0
K
20
#8
Kuruñes3.0
Signfica que no hay pelotas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
www.meneame.net/story/china-pide-cese-inmediato-acciones-militares-ira