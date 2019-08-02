Un breve compendio de charlatanería médica [Eng]  

El auge del acceso a la medicina en el siglo XIX fue algo maravilloso, pero también abrió las puertas a una avalancha de estafas y charlatanería médica. Si tenías suerte, se trataba de estafas inofensivas. Pero, con mucha frecuencia, los tratamientos incluían ingredientes adictivos y potencialmente mortales. Hoy, nos adentramos en un breve compendio de charlatanería médica, desde las antiguas hasta las supuestas panaceas de hace no tanto tiempo, y agradecemos no habernos cepillado nunca los dientes con radio ni haber fumado un paquete de "cigar