La brecha de riqueza en Europa amenaza la cohesión social a medida que se profundiza la crisis de la vivienda [EN]

Alemania, España e Irlanda presentan la concentración de riqueza más extrema. Eslovaquia, Polonia y Chequia, por el contrario, mantienen las distribuciones de riqueza más equitativas del continente. La concentración revela extremos preocupantes. En Estonia, España y Alemania, el 5% más rico controla más del 40% de la riqueza nacional. En los países que experimentaron los mayores aumentos de la desigualdad (Eslovenia, España y Grecia), las disparidades en la riqueza de la vivienda impulsaron el cambio.

Artok #1 Artok
La vivienda hoy día es un stock de inversiones, no un derecho fundamental. Es una putada pero es así e irá a más si todo sigue igual. A los especuladores siempre les va a interesar subir valor, y son los que manejan este mercado
