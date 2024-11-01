La brecha de riqueza en Europa amenaza la cohesión social a medida que se profundiza la crisis de la vivienda [EN]

Alemania, España e Irlanda presentan la concentración de riqueza más extrema. Eslovaquia, Polonia y Chequia, por el contrario, mantienen las distribuciones de riqueza más equitativas del continente. La concentración revela extremos preocupantes. En Estonia, España y Alemania, el 5% más rico controla más del 40% de la riqueza nacional. En los países que experimentaron los mayores aumentos de la desigualdad (Eslovenia, España y Grecia), las disparidades en la riqueza de la vivienda impulsaron el cambio.