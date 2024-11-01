La brecha de riqueza se ensancha: crece 250.000 euros entre familias mayores y jóvenes en 20 años

Así lo traslada el último informe elaborado por el Instituto Santalucía, en colaboración con Fedea y la Universidad de Alcalá, Evolución de la Riqueza de las Familias en España (2002–2022): Niveles, Composición y Fractura Generacional, que estudia como ha cambiado el patrimonio de los hogares en las dos últimas décadas. El análisis utiliza los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), elaborada por el Banco de España y que solo llega hasta el año 2022. Es decir, no tiene en cuenta el incremento en el precio de la vivienda de los úl