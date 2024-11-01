La brecha de género se amplía en Nepal a medida que los abortos selectivos por sexo siguen proliferando [EN]

En 2024 nacieron un 16,71% menos de niñas que de niños. La disparidad es aún mayor en las zonas rurales. En las ciudades el acceso a las ecografías es fácil, y quienes viven en zonas rurales pueden viajar a la vecina India para hacerse la prueba. Los medicamentos abortivos se venden sin receta, lo que hace casi imposible rastrearlos. “Nos encaminamos hacia el desastre. Si no controlamos los abortos selectivos por sexo, esta tendencia podría tener consecuencias sociales y demográficas a largo plazo”.