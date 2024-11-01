edición general
11 meneos
31 clics
El brazo tonto de la ultraderecha

El brazo tonto de la ultraderecha

El fiscal general procesado tras una instrucción delirante de un magistrado del Supremo, impulsada por un defraudador confeso al que defienden con nuestros impuestos desde la Presidencia de Madrid, y el rasgado de vestiduras del poder judicial viene porque García Ortiz no dimite o porque el presidente del Gobierno critica a los jueces que hacen política por hacer política de forma descarada. Es verdad que la derecha también acusó de hacer política a los jueces De Prada o Garzón, claro, pero no es lo mismo

| etiquetas: pp , brazo tonto , ultraderecha
9 2 0 K 116 actualidad
10 comentarios
9 2 0 K 116 actualidad
radon2 #6 radon2
#3 Siete faltas de ortografía en una sola línea, realmente los trolls voxemitas están bajando mucho de nivel.
1 K 22
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#6 Que te convenza el mensaje de VOX es sintoma de que posiblemente haya otras carencias. Vicentin tiene mucha pedagogía que dar todavía.
0 K 11
#8 Leon_Bocanegra *
#5 seguro que no era un hombre que fingió un secuestro para descansar de sus hijos?  media
0 K 12
#10 Hollywoodlandia
#8 te ríes pero l oque paso con Maria Sevilla es una uta pesadilla. Tanto Irene montero, como pam, como esta, lo diento todo para desprestigiar al padre y favorecer a Maria Sevilla que tenía a sus hijos viviendo en miseria, la niña olía a lso policías como un perro. Si hubiera justicia no sólo habrían sido condenadas por mentir y esparcir bulos, a los que han ayudado, deberían haber ido a la cárcel
0 K 6
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#3 Si, reconozco que careces de argumentos. Pero eso deberías hacerlo tú, se llama madurar. :hug:
0 K 11
#1 Hollywoodlandia
La hermana de esta no está siendo juzgada por corrupción y ella no ha se ha tenido que retractar al mentir sobre un hombre al que habían secuestrado su hijos? Menuda escoria...
2 K -6
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 el ad hominem es debido a la falta de argumentos, ¿no?
2 K 34
#3 Hollywoodlandia
#2 pero es verdad, a que si? Venga, entre tu y yo reconocerlo :roll:
1 K -5
#4 Leon_Bocanegra
#1 un hombre al que habían secuestrado su hijos xD xD
0 K 12
#5 Hollywoodlandia
#4 a sus hijos
0 K 6

menéame