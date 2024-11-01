El brazo tonto de la ultraderecha

El fiscal general procesado tras una instrucción delirante de un magistrado del Supremo, impulsada por un defraudador confeso al que defienden con nuestros impuestos desde la Presidencia de Madrid, y el rasgado de vestiduras del poder judicial viene porque García Ortiz no dimite o porque el presidente del Gobierno critica a los jueces que hacen política por hacer política de forma descarada. Es verdad que la derecha también acusó de hacer política a los jueces De Prada o Garzón, claro, pero no es lo mismo