Brasil exige a Meta eliminar chatbots con lenguaje infantil y contenido sexual en sus plataformas

El Gobierno de Brasil informó hoy que solicitó a la empresa tecnológica estadounidense Meta, dueña de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, la eliminación inmediata de sus plataformas de los robots de inteligencia artificial que simulan apariencia infantil y realizan diálogos con contenido sexual. También solicitó a Meta que «aclare qué medidas se están adoptando para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo acciones para evitar que tengan acceso a contenido sexual o erótico».